في ذكرى الاغتيال.. سعد الحريري يطالب بالقصاص من قتلة والده

طالب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم، بالقصاص من قتله والده، رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وذلك في ذكرى اغتياله.

وقال الحريري في كلمة له: "مسلسل الاغتيالات لا بد أن يقف وغضب الشعب يتصاعد، وسيُنفذ الحكم على سليم عياش مهما طال الزمن".

وأضاف: "هناك فرصة للإصلاح لكن هناك من يعطلها، وهناك حماس دولي لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت ولكن في انتظار حكومة اختصاصيين غير حزبيين".

وتابع الحريري: "حل أزمتنا يكمن في حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تحقيق تطلعات الشعب، والإصلاح عني تغيير منظومة التهريب والفساد والمحاصصة".