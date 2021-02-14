طالب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم، بالقصاص من قتله والده، رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وذلك في ذكرى اغتياله.
وقال الحريري في كلمة له: "مسلسل الاغتيالات لا بد أن يقف وغضب الشعب يتصاعد، وسيُنفذ الحكم على سليم عياش مهما طال الزمن".
وأضاف: "هناك فرصة للإصلاح لكن هناك من يعطلها، وهناك حماس دولي لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت ولكن في انتظار حكومة اختصاصيين غير حزبيين".
وتابع الحريري: "حل أزمتنا يكمن في حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تحقيق تطلعات الشعب، والإصلاح عني تغيير منظومة التهريب والفساد والمحاصصة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في ذكرى الاغتيال.. سعد الحريري يطالب بالقصاص من قتلة والده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.