أسهل طريقة للأشتراك في الرويال باس الذهبي Royel pass للعبة ببجي موبايل

أسهل طريقة للأشتراك في الرويال باس الذهبي ، تعد لعبة ببجي من أكثر الألعاب نجاحا حيث حققت نجاحا عظيم في السنوات القليلة السابقة حيث يصل عدد لاعبين ببجي ما يقرب إلى 400 مليون لاعب في الوطن العربي وفي جميع أنحاء العالم، ببجي موبايل عبارة عن لعبة قتال وقنص يدخل اللاعبين إلي مجموعات تتكون من 2 إلي 4 أفراد، و يقوموا المجموعات بجمع الأسلحة والقتال حتي يصل إلى مجموعة واحدة فقط الرابحة ويظهر للمجموعة الرابحة الجملة الشهيرة winner winner chicken dinner .

أسهل طريقة للأشتراك في الرويال باس الذهبي RP ؟

الرويال باس ، عليك أولا أن تتعرف على معني الرويال باس الذهبي باللغة العربية و هي تعني “التذكرة الموسمية” أو “الممر المملكي” وهو العرض الموسمي التي تقدمة الشركة المطورة للببجي للاعبين كل موسم جديد من اللعبة، وهو عبارة عن مهمات يومية وأسبوعية وجوائز عديدة ومتنوعة منها ملابس بأشكال مختلفة تجعلك متميز بين كل اللاعبين وجديدة وأسلحة متمكنة للقتال وسرعة القنص وقنابل جديدة، وهذا ما يساعد اللاعب على الفوز وقتال بشكل متميز وسهل والتقدم لمستويات متقدمة.

أنواع الرويال باس ؟

يوجد نوعان من الرويال باس وهما:

الرويال باس المجاني : و هو متاح لجميع لاعبين ببجي بلا أي استثناء ويقدم الكثير والعديد من الجوائز التي تساعد اللاعب على القتال، وعادة ما يتوقف المجاني عندما يصل اللاعب للمستوي ما بين ال50 إلي 60 ويمكنك الحصول على شدات ببجي مجانا من خلال الإعلانات الموجودة بداخل اللعبة.

الموجودة بداخل اللعبة. الرويال باس الذهبي : ليس مجاني ومتاح فقط لمن يقوم بشرائه من خلال متجر شدات ببجي، وهو شراء شدات بأسعار وعروض مختلفة من خلال الفيزا أو بطاقة الائتمان الخاصة بلاعب.

أسهل طريقة لتفعيل الرويال باس الذهبي للعبة ببجي موبايل

من اجل شحن شدات ببجي بالطريقة الذهبية عليك أن تقوم بشحن عملة الUC وشراء بطاقات ومنها :

اشترِ البطاقة من خلال متجر بطاقاتي .

بمجرد شراء البطاقة سيصلك كود في ثوانِ على بريد الإلكتروني الخاص بلاعب.

بعد حصولك على كود البطاقة، أذهب إلى موقع Pubg الرسمي.

أكتب أسم الـ ID خاصتك في اللعبة الذي تريد شحن الشدات له، ومن ثم أدخل كود البطاقة الذي تلقيته عبر البريد الإلكتروني.

له، ومن ثم أدخل كود البطاقة الذي تلقيته عبر البريد الإلكتروني. وأخيرًا أدخل الحروف والأرقام التي تراها في الصورة، وأضغط على كلمة Redeem.

بطاقات ببجيبطاقات آيتونز:

وهذه الطريقة لمستخدمي أجهزة ابل وهي ايفون أو ايباد، فمن خلال رصيد الـ Apple ID الخاص بك، والذي يتم شحنه من خلال الخطوات التالية:

قم بشحن رصيد Apple ID الخاص بك باستخدام بطاقات الآيتونز.

أفتح لعبة ببجي pubg وسجل الدخول باستخدام الحساب الذي تُريد إضافة الشدات له.

أضغط على شدات ببجي من داخل اللعبة، واشترِي.

أدفع باستخدام رصيد آيتونز (Apple ID) خاص بك.

شحن شدات ببجي مجانا عليكم بالذهاب إلى متجر التطبيقات المتواجد على هاتف الاندرويد.

عليكم بالذهاب إلى متجر التطبيقات المتواجد على هاتف الاندرويد. وبعد ذلك يتم البحث عن تطبيق Google Opinion Rewards، وبعد التحميل يتم تشغيل التطبيق من أجل تطبيق الاستطلاعات.

استمر عزيزي القارئ بأداء تلك الاستطلاعات، من أجل أن تحصل على رصيد.

وبعد الانتهاء يتم الذهاب إلى لعبة ببجي من خلال الهاتف المحمول.

يتم تحديد الرصيد من أجل دفع قيمة السداد، واتبع التعليمات.