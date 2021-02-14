السعودية: سنواصل التعامل مع الحوثيين كمنظمة إرهابية

جدة - نرمين السيد - قال المندوب السعودى الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمى، اليوم الأحد، إن المملكة ستواصل معاملة جماعة الحوثى فى اليمن كمنظمة إرهابية، رغم قرار الولايات المتحدة الذى ألغى تصنيفها للجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.





وفى تصريحات لقناة "الشرق نيوز" الإخبارية، قال المعلمى: "على الرغم من ذلك ما زلنا نتعامل مع ميليشيا الحوثى على أنها منظمة إرهابية، ونتصدى لتهديداتها بالعمل العسكرى"، وهى التصريحات التى نشرتها بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة عبر "تويتر". وتؤكد تقارير عدة أن القرار الأمريكى الأخير بإلغاء تصنيف الحوثى كمنظمة إرهابية، لن يؤدى إلا لتمادى جماعة الحوثى المتحالفة مع إيران، والتى صعدت هجماتها على السعودية فى الآونة الأخيرة، كان آخرها استهداف المدنيين فى خميس مشيط بطائرتين مفخختين اليوم الأحد.

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