السفارة الأمريكية فى ميانمار تحذر من تحركات عسكرية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، كتبت السفارة الأمريكية على حسابها فى "تويتر" اليوم الأحد: "هناك مؤشرات على تحركات عسكرية فى يانجون وانقطاعات محتملة فى الاتصالات الليلة القادمة، من الساعة الواحدة حتى التاسعة صباحا".
ونصحت السفارة جميع المواطنين الأمريكيين بالبقاء فى أماكن إقامتهم، خلال ساعات حظر التجوال، من الثامنة مساء حتى الرابعة فجرا.
ويأتى ذلك على خلفية تصاعد التوترات فى ميانمار التى شهدت قبل نحو أسبوعين انقلابا عسكريا.
وتتواصل فى البلاد لليوم التاسع على التوالى المظاهرات المعارضة للانقلاب والمؤيدة للإفراج عن الزعماء المعتقلين، وفى مقدمتهم رئيسة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" أونج سان سو تشى.
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