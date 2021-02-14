نجل شاه إيران السابق: نظام طهران مجرم وفاسد ويبتز العالم الحر

قال نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي، إن النظام الإيراني الحالي "مجرم وفاسد"، مؤكدًا نه ليس لديه شك في أن النظام الإيراني سيسقط قريبًا.
وأضاف بهلوي في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، اليوم الأحد": "الحل الوحيد المعقول للمخاوف الأمنية الأمريكية والإقليمية وللمشاكل العديدة التي يعانيها الشعب الإيراني يكمن في دعم النضال من أجل الحرية والديمقراطية في إيران".
وأشار إلى أن الإيرانيين يعلمون أن النظام لا يسترشد بمصالحنا الوطنية بل بمصالحه الإجرامية الفاسدة، مضيفًا أن "تسريب الأموال من الاتفاق النووي أتاح للحرس الثوري الاستثمار في أكبر شبكة عالمية لمنظمات الإرهاب والجريمة".
واستطرد نجل شاه إيران، قائلا: "نشهد انشقاقات من داخل القوات المسلحة أكثر فأكثر".
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