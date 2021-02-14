وزير فرنسي يتوعد أردوغان: لن نسمح ببسط نفوذ تركيا في أوروبا

قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الأحد، إن بلاده لن تقبل بمحاولات تركيا ببسط نفوذها إلى الأراضي الأوروبية.

وأضاف لو مبير في تصريحات لقناة "راديو جيه" الإذاعية الفرنسية: "هذا التصرف التركي غير مقبول على الإطلاق، فنظام رجب طيب أردوغان يحاول التمدد وتوسيع نفوذه ليس فقط في فرنسا بل ألمانيا أيضا، وغيرها من الدول الأوروبية".

يذكر أنه خلال الأشهر الماضية، وجهت باريس انتقادات حادة إلى أنقرة، على وقع تصاعد التوتر بين البلدين في عدة ملفات، لا سيما بعد مقتل أستاذ فرنسي على يد متطرف، واستثمار بعض المسؤولين الأتراك لتلك القضية، بغية صب الزيت على النار.