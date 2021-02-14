قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الأحد، إن بلاده لن تقبل بمحاولات تركيا ببسط نفوذها إلى الأراضي الأوروبية.
وأضاف لو مبير في تصريحات لقناة "راديو جيه" الإذاعية الفرنسية: "هذا التصرف التركي غير مقبول على الإطلاق، فنظام رجب طيب أردوغان يحاول التمدد وتوسيع نفوذه ليس فقط في فرنسا بل ألمانيا أيضا، وغيرها من الدول الأوروبية".
يذكر أنه خلال الأشهر الماضية، وجهت باريس انتقادات حادة إلى أنقرة، على وقع تصاعد التوتر بين البلدين في عدة ملفات، لا سيما بعد مقتل أستاذ فرنسي على يد متطرف، واستثمار بعض المسؤولين الأتراك لتلك القضية، بغية صب الزيت على النار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير فرنسي يتوعد أردوغان: لن نسمح ببسط نفوذ تركيا في أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.