نيوزيلندا تعلن حالة إغلاق مشددة بعد ظهور 3 إصابات وسط مخاوف من تفشي سلالة كورونا الجديدة

حازت نيوزيلندا على إشادة دولية لمعالجتها لوباء فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، حيث قضت الدولة شهورًا في الإغلاق دون انتقال مجتمعي.
وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، إغلاق أوكلاند لمدة ثلاثة أيام بعد اكتشاف ثلاث حالات غير مبررة لـ كورونا في أكبر مدينة في البلاد.
وتم تسجيل ثلاث حالات في وقت سابق يوم الأحد وتتعلق بأم وأب وابنتهما من جنوب أوكلاند، الذين اتبعوا بالفعل الإجراءات الصحيحة من خلال عزل أنفسهم عندما ظهرت عليهم الأعراض.
وقالت أرديرن إن نيوزيلندا تسير "بجد ومبكرة" بعد تحديد الحالات، وأن الأيام الثلاثة ستساعد الحكومة في الحصول على "صورة كاملة" لتفشي المرض وتحديد ما إذا كان هناك أي انتقال مجتمعي.
وقالت رئيسة الوزراء إن قرار الإغلاق "لم يُتخذ على محمل الجد" ، مضيفة أنها تتفهم الأثر الاقتصادي للإجراء.
وأضافت "نحن ندرك أيضًا التكلفة الأكبر بكثير للاقتصاد بأكمله إذا قمنا بالاتصال الخاطئ، لقد خدمنا النهج الاحترازي جيدًا حتى الآن، والآن، نظرًا للظروف العالمية الحالية التي نعيشها، فإن ذلك يعزز بشكل أكبر لا يضعف الحاجة إلى هذا النهج الاحترازي".
وحثت رئيسة الوزراء النيوزيلنديين على "الاستمرار في أن يكونوا أقوياء وأن يكونوا طيبين"، قائلة إنها تعلم جيدًا "أننا جميعًا نشعر بنفس الطريقة عندما يحدث هذا، كلنا نشعر بهذا الإحساس بـ "لا مرة أخرى".
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