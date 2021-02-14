لقاء بين عبدالله بن زايد ووزير خارجية عمان.. هذا ما جاء فيه

عقد عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي لقاءا مع بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها عبد الله بن زايد إلى سلطنة عمان.

ووفقا للاتحاد الإماراتية جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

كما استعرض عبدالله بن زايد و وزير خارجية عمان عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن العلاقات الإماراتية العمانية تزداد تطورًا ورسوخًا في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وعبر بن زايد عن تمنياته لسلطنة عمان الشقيقة دوام التقدم والازدهار تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.

حضر اللقاء محمد سلطان سيف السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان.