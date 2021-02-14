قرارات وزارة التربية والتعليم وتحديد مصير الامتحانات المؤجلة

تسأل الكثير عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجل هذا العام بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم أجمع فهناك من يريد الامتحان لكي يتخلص من أضرار الانتظار ومنهم من يريد استمرار التأجيل خوفا من انتشار الوباء العالمي أو خوفا من الامتحان فكثيرا ما يشعر الطلاب والطالبات بالخوف من الامتحانات بسبب مخاوف شخصية أو مخاوف مكتسبة من البيئة المحيطة بالطلاب وهذا عادة ما يظهر خاصة في طلاب الثانوية العامة الذين ينظرون إلى هذه المرحلة بأنها نهاية العالم وطبقا لهذا فقد حددت وزارة التربية والتعليم يوم الرابع عشر من فبراير الجاري لإنهاء هذا الجدل وحسم مصير العام الدراسي والامتحانات بناءا على التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة حرصا من الجهات المختصة على سلامة الطلاب والطالبات الذين يمثلون عدد كبير من شرائح المجتمع لا يمكن تجاهلها .

موعد نهاية أجازة نصف العام

قد تم مد أجازة نصف العام أسبوع أخر لتنتهي يوم السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري وهذا بناء على ما ورد في قرار مجلس الوزراء.

موعد المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين

تم إرجاء المسابقات الخاصة بالناشئين إلى الأول من شهر أبريل 2021 م وهذا القرار يسري كذلك على المسابقات بالاتحادات الرياضية.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي حتي الثاني الإعدادي

سوف تعقد الامتحانات في المدارس علي أن يجري امتحان الفرقة الواحدة لكل المواد في نفس اليوم أي يوم 28 فبراير سوف يخصص للصف الرابع الابتدائي يمتحن فيه الطلاب كل المواد واليوم التالي يكون لطلاب الصف الخامس وهكذا حتى تنتهي جميع الفرق من الامتحانات الخاصة بها.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي

سوف يجري امتحان واحد في نهاية العام لكل ما تم دراسته خلال العام داخل لجان مدرسية لكل من الصف الثالث الإعدادي والثانوي.

امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

سوف تعقد الامتحانات في المدارس لكل من الصف الأول و الثاني الثانوي وفقا للجداول التي سوف تعلنها الوزارة.