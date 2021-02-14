استعلام عن هوية مقيم برقم الإقامة وصلاحية الهوية عبر موقع ابشر الإلكتروني

استعلام عن هوية مقيم برقم الإقامة من اهم الخدمات التي يبحث عنها كل مقيم داخل المملكة السعودية والتي يوفرها لكم موقع ابشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية والذي من خلاله يمكنكم استعلام عن صلاحية هوية مقيم برقم الإقامة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقرات الجوازات كما تشدد وزارة الداخلية السعودية علي كل وافد أو مقيم داخل الأراضي الحجازية ضرورة التأكد من صلاحية الإقامة الخاصة به وصلاحية الهوية التي يحملها أن تكون سارية وليست منتهية حتي لا يقع حاملها تحت وطأة القانون.

استعلام عن هوية مقيم

يقدم موقع ابشر الإلكتروني الكثير من الخدمات المجانية للمقيمين والوافدين علي المملكة العربية السعودية بداعي العمل أو السياحة حيث يمكنك من خلال الموقع الاستفادة من خدمات ابشر المختلفة بكل سهولة مثل الاستعلام عن صلاحية الإقامة وكذلك الاستعلام عن صلاحية الهوية ببعض خطوات سوف نشرحها لكم في هذا المقال ولكن قبل ذلك يجب عليكم التسجيل علي منصة ابشر الإلكترونية لكي تتمتعوا بالعديد من المزايا فيجب عليكم اتباع الخطوات الأتية :

الدخول علي رابط بوابة ابشر الإلكترونية. ثم نقوم باختيار تسجيل كمستخدم جديد. ثوم نقوم بتعبئة البيانات المطلوبة من الاسم والجنس ورقم الهوية أو رقم الإقامة وغيرها من البيانات. ثوم نقوم بالضغط علي زر تسجيل. وسوف تصلك رسالة علي جوالك الخاص برقم التفعيل تقوم بكتابته علي الموقع وبذلك يكون لديك حساب علي موقع ابشر.

استعلام عن صلاحية هوية مقيم برقم الإقامة

والآن نضع بين أيديكم رابط الدخول علي استعلام عن هوية مقيم برقم الإقامة فبعد الدخول عبر الرابط السابق يمكنكم اختيار خدمات الأفراد من ابشر والذهاب إلي الاستعلامات الإلكترونية ومنها نختار خدمة الاستعلام عن هوية مقيم وسوف تظهر لنا صفحة نقوم بملء جميع الحقول الفارغة بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح من اسم والجنس ورقم الهوية وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات المطلوبة ثم نقوم بالضغط علي زر عرض وسوف تظهر لنا صفحة بها جميه بيانات الهوية الخاصة بك ويمكنك خلالها معرفة تاريخ أصدار الهوية وتاريخ انتهائها وموعد تجديدها.

غرامة انتهاء هوية المقيم

تهيب وزارة الداخلية السعودية علي كل المقيمين داخل حدود أراضيها من التأكد من صلاحية الهوية الوطنية التي يحملها كل مقيم وعدم التأخير في تجديدها خلال ثلاثة أيام من موعد انتهائها حتي لا يتم توقيع الغرامة المقررة عليك في هذه الحالة حيث وضعت وزارة الداخلية السعودية بعض الضوابط علي عملية دفع الغرامة وجأت كلاتي :

تم تحديد الغرامة الأولي قيمتها 500 ريال سعودي.

أما في حاله الغرامة الثانية تكون 1000 ريال سعودي.

أما في حاله تكرار التأخير تتعرض إلي الغرامة الثالثة والتي تصل إلي حد الترحيل عن المملكة العربية السعودية.

لذلك تناشد وزارة الداخلية السعودية علي ضرورة التأكد من صلاحية الهوية للمقيمين وكذلك التأكد من صلاحية الإقامة دائما حتي لا تتعرض إلى المسائلة القانونية وتوقيع العقوبات المقررة عليك في هذه الحالات.