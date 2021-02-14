التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت 1442

التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت أو ما تُعرف بـ المساعدة المقطوعة حيث تتطلب تسجيلًا إلكترونيًا للحصول على مبالغ مالية بهدف مساعدة محدودي الدخل والطبقات الغير معولة تأكيدًا على مستوى اجتماعي مُناسب للتطور الذي تسعى إليه المملكة في رؤية 2030، وللتسجيل بالتفاصيل، رسميًا.

طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي

بات من السهل الآن على المواطنين السعوديين التسجيل في الضمان الاجتماعي على الإنترنت عبر الموقع الرسمي للوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلكترونيًا، والاستفادة من المساعدة المقطوعة، فقط يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بـ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار حقل الخِدْمَات الإلكترونية.

الضغط على تسجيل مستخدم جديد.

استكمال الخطوات والضغط على تبويب التالي.

إضافة باقي البيانات مثل معلومات الدخل، وحالة المواطن، والإعالة وأيضًا التابعين.

التأكيد على البيانات ومن ثم حفظها، وسيتم التواصل مع المواطن عبر الهاتف الجوال في صورة رسائل نصية.

الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد

يُمكن للأفراد الاستعلام عبر السجل المدني في خطوات بسيط جدًا في حال أن كان المواطن مُستحقًا للدعم، وللاستعلام يُرجى تطبيق الآتي:

الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

اختيار حقل الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

إضافة رَقْم السجل المدني، ومن ثم الضغط على استعلام.

الانتظار ثوانِ وسوف تظهر كافة المعلومات حول الضمان الاجتماعي.

استعلام عن حال الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

هذا ويُمكنكم أيضًا الاستعلام عن حال الضمان الاجتماعي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وتطبيق الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الضغط على حقل الخِدْمَات الإلكترونية، ومن ثم اختيار خدمة الضمان الاجتماعي.

سوف تنتقل الصفحة تلقائيًا إلى صفحة أخرى لتضيف البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها.

إضافة السجل المدني أو رَقَم الهُوِيَّة طبقًا للشخص الذي يرغب في الاستعلام.

تأكيد رمز التحقق المائي، ومن ثم اختيار كلمة عرض.

سوف تظهر كافة البيانات عن المساعدة، وبذلك تعرفنا على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت، يُرجى المتابعة وتحديث بيانات الضمان الاجتماعي دائمًا لـ استمرار الخدمة، وفي حال وجود أي مشكلة يُمكن التواصل مع رَقَم الضمان الاجتماعي (19911).