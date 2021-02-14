لبنان.. إعطاء أول جرعة من لقاح كورونا لطبيب وفنان شهير

أعطت السلطات اللبنانية، الأحد، أول جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث أصبح طبيب في وحدة عناية فائقة وفنان كوميدي شهير، يبلغ من العمر 93 عاما، أول من حصل على لقاح "فايزر - بايونتك".

والدكتور محمود حسون، رئيس قسم العناية الفائقة وأمراض الرئة بمستشفى رفيق الحريري الجامعي، أول من حصل على لقاح فايزر-بيونتك.

وحث حسون اللبنانيين على تسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح. وناشد الجمهور عبر قناة (إل بي سي) قائلا "من فضلكم خذوا اللقاح في أسرع وقت ممكن".

كما أصبح صلاح تيزاني، الممثل المعروف في لبنان والذي يشتهر باسم أبو سليم، أول من حصل على اللقاح من الجماهير.

وأطلق لبنان حملته التلقيح بعد يوم واحد من تلقي الدفعة الأولى من اللقاحات، والبالغة 28500 جرعة من بروكسل، حيث يقع مقر فايزر.

هذا ويتوقع وصول المزيد من الجرعات في الأسابيع المقبلة.

وسيراقب البنك الدولي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عملية التلقيح لضمان التعامل الآمن، والوصول العادل لجميع اللبنانيين.

ومن المتوقع تأمين ما يقرب من 3 ملايين جرعة لقاح أخرى من خلال برنامج "كوفاكس" المدعوم من الأمم المتحدة، وكلاهما مجاني.

كما يتفاوض القطاع الخاص للحصول على المزيد من اللقاحات.

ويشهد لبنان طفرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وسجل حوالي 337 ألف إصابة، من بينهم 3961 حالة وفاة منذ فبراير الماضي.

واستطاع لبنان، الذي يزيد عدد سكانه عن 6 ملايين نسمة، بينهم أكثر من مليون لاجئ، احتواء الفيروس في البداية.

لكن منذ انفجار مرفأ بيروت، شهدت البلاد ارتفاعًا في معدلات الإصابة خلال موسم الأعياد، وذلك عندما سعت الحكومة إلى تعزيز الاقتصاد، وخففت القيود المفروضة منذ أشهر مع وصول ما يقرب من 80 ألف وافد إلى لبنان.

وبعد عدد قياسي من الوفيات والإصابات، فرضت الحكومة تدابير إغلاق صارمة، مع حظر تجول لمدة 24 ساعة، وتشغيل الخدمات الأساسية فقط. وتخفف الحكومة الآن تدابير الإغلاق ببطء.