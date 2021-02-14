وفاة رئيس الأرجنتين الأسبق كارلوس منعم عن 90 عاما

قالت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد إن الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم توفي عن 90 عاما بعد صراع لفترة طويلة مع المرض.

وتوفي رئيس الأرجنتين الأسبق كارلوس منعم، الذي منح الأرجنتين حالة من الاستقرار الاقتصادي لم تدم طويلا، وأقام علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي، وبالرغم من الفضائح التي لاحقته، فإنه غالبا ما استمتع بنمط حياة مترف.

وشغل السياسي والمحامي المحنك منصب رئيس الأرجنتين من سنة 1989 حتى سنة 1999. وكان منعم عضوا في مجلس الشيوخ وقت وفاته.

وأكد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز وفاة الرئيس الأسبق عن عمر ناهز 90 عاما، بعد صراع مع المرض في الأسابيع الأخيرة من حياته.

منعم المحامي الأنيق الذي ولد وترعرع في واحدة من أفقر مقاطعات الأرجنتين والذي هاجمه النقاد باعتباره رجلا لعوبا مستهترا، قاد الأرجنتين لتصبح نموذجا لسوق حرة، كان جيرانه يحسدونه عليها في مرحلة ما، كما كانت قبلة مفضلة لدى المستثمرين.

غير أن إنجازات منعم تزامنت مع ارتفع معدلات البطالة وعدم المساواة الاقتصادية، والديون الخارجية.