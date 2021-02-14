جدة - نرمين السيد - وكتب دبيبة، فى تغريدة له على تويتر أوردتها وكالة الأنباء الليبية: "بدأنا فعليا عملية التقييم لكل الترشيحات والسير الذاتية التى استلمناها". وشدد رئيس الحكومة على أهمية انضمام الكفاءات إلى الحكومة الجديدة، قائلا: "ستكون اختياراتنا وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة". وأضاف: "لن نخيب الآمال المعقودة علينا بإذن الله، فالشعب الليبى يستحق الأفضل دائما". من جهة أخرى، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع محافظ مصرف ليبيا المركزى الصديق عمر الكبير، وناقشا جهود ضمان الاستقرار المالى والنقدى للدولة، وتوحيد مؤسسات الدولة تحقيقاً للأهداف الوطنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الحكومة الليبية الجديد يبدأ مشاورته لتشكيل ‎حكومته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.