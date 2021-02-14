عاجل.. وفاة رئيس الأرجنتين السابق كارلوس منعم عن 90 عاما

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، إن الرئيس الأرجنتينى السابق كارلوس منعم توفى عن 90 عاما بعد صراع لفترة طويلة مع المرض.



جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، إن الرئيس الأرجنتينى السابق كارلوس منعم توفى عن 90 عاما بعد صراع لفترة طويلة مع المرض. وبحسب "سكاى نيوز"، شغل السياسى والمحامى المحنك منصب رئيس الأرجنتين من سنة 1989 حتى سنة 1999، وكان منعم عضوا فى مجلس الشيوخ وقت وفاته.

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