دعم الشرعية : تدمير 345 صاروخا و515 مسيرة مفخخة للحوثيين

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن تركى المالكى، اليوم الأحد، أن قواته اعترضت أكثر من 345 صاروخا باليستيا و515 طائرة مسيرة، معتبرا أن الميليشيات تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية.





وأكد المالكى، فى تصريحات لقناة "العربية"، أن تلك الميليشيات تنفذ أجندة الحرس الثورى الإيرانى، مشيرا إلى أن "تصعيد الميليشيات متعمد، وقرارها مسلوب من جنرالات إيران".

وشدد على أن المدنيين والأعيان المدنية "خط أحمر"، مؤكداً أنه سيرد بشكل حازم، وفقا للقوانين الدولية، وتابع قائلا: "التحالف يرد باستهداف عناصر وقيادات ميليشيات الحوثى، وليس بشكل عشوائى".

وردا على سؤال حول رفع الولايات المتحدة للحوثيين من قائمة الإرهاب، وإمكانية تأثير ذلك على تحركاتهم الأخيرة، أوضح المتحدث أن القرار الأمريكى لم يشمل قادة الميليشيات، كما أن الإدارة الأمريكية جددت موقفها الداعم للمملكة.

وأعلن التحالف فى وقت سابق اليوم، تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة، موضحا أن الطائرتين "المفخختين" أطلقتهما ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران "لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط" بجنوب المملكة، قرب مطار أبها.

يشار إلى أن مسيّرة حوثية كانت استهدفت قبل أيام طائرة مدنية فى مطار أبها، ما استتبع تنديدا دوليا وعربيا بانتهاكات الميليشيات المرفوضة.