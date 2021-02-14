وأكد المالكى، فى تصريحات لقناة "العربية"، أن تلك الميليشيات تنفذ أجندة الحرس الثورى الإيرانى، مشيرا إلى أن "تصعيد الميليشيات متعمد، وقرارها مسلوب من جنرالات إيران".
وشدد على أن المدنيين والأعيان المدنية "خط أحمر"، مؤكداً أنه سيرد بشكل حازم، وفقا للقوانين الدولية، وتابع قائلا: "التحالف يرد باستهداف عناصر وقيادات ميليشيات الحوثى، وليس بشكل عشوائى".
وردا على سؤال حول رفع الولايات المتحدة للحوثيين من قائمة الإرهاب، وإمكانية تأثير ذلك على تحركاتهم الأخيرة، أوضح المتحدث أن القرار الأمريكى لم يشمل قادة الميليشيات، كما أن الإدارة الأمريكية جددت موقفها الداعم للمملكة.
وأعلن التحالف فى وقت سابق اليوم، تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة، موضحا أن الطائرتين "المفخختين" أطلقتهما ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران "لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط" بجنوب المملكة، قرب مطار أبها.
يشار إلى أن مسيّرة حوثية كانت استهدفت قبل أيام طائرة مدنية فى مطار أبها، ما استتبع تنديدا دوليا وعربيا بانتهاكات الميليشيات المرفوضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دعم الشرعية : تدمير 345 صاروخا و515 مسيرة مفخخة للحوثيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.