وسط غضب شعبي.. تحركات عسكرية لميليشيات تركية في غرب محافظة حماة السورية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن تعمد المليشيات التركية تحصين نقطتها الجديدة التي أنشأتها في تل قسطون الأثري ضمن سهل الغاب شمال غربي حماة في سوريا.

ونقل المرصد عن مصادر قولها: "التل الأثري تعرض للتخريب والتجريف نتيجة عمليات التحصين من قبل الأتراك".

والشهر الماضي، قال المرصد إن القوات التركية عمدت إلى إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها ضمن منطقة "بوتين – أردوغان"، حيث جرى إنشاء النقطة في بلدة قسطون بسهل الغاب شمال غربي حماة، وذلك بعد استطلاع القوات التركية في المنطقة لعدة أيام، وجلب آليات وجنود ومعدات عسكرية ولوجستية إليها.