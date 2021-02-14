كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن تعمد المليشيات التركية تحصين نقطتها الجديدة التي أنشأتها في تل قسطون الأثري ضمن سهل الغاب شمال غربي حماة في سوريا.
ونقل المرصد عن مصادر قولها: "التل الأثري تعرض للتخريب والتجريف نتيجة عمليات التحصين من قبل الأتراك".
والشهر الماضي، قال المرصد إن القوات التركية عمدت إلى إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها ضمن منطقة "بوتين – أردوغان"، حيث جرى إنشاء النقطة في بلدة قسطون بسهل الغاب شمال غربي حماة، وذلك بعد استطلاع القوات التركية في المنطقة لعدة أيام، وجلب آليات وجنود ومعدات عسكرية ولوجستية إليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وسط غضب شعبي.. تحركات عسكرية لميليشيات تركية في غرب محافظة حماة السورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.