وفاة رئيس الأرجنتين السابق كارلوس منعم بعد صراع طويل مع المرض

أعلنت وسائل إعلام ارجنتينية، اليوم الأحد، إن الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم توفي اليوم عن عمر يناهز 90 عاما بعد صراع لفترة طويلة مع المرض

وكان كارلوس منعم سياسيًا معروفًا بمظهره الرائع وأسلوب حياته الفخم، ولقد كان بعيدًا كل البعد عن الديكتاتوريين العسكريين الذين سبقهم، وكان بمثابة ارتداد لسحر بطله السياسي خوان بيرون.

وكرئيس للأرجنتين بين عامي 1989 و 1999، ورث منعم بلدًا أصيب بصدمة من سنوات من القمع الوحشي، وقتل الآلاف من المعارضين، والهزيمة في جزر فوكلاند، والتدمير الكامل لما كان اقتصادًا قويًا.

وكقائد، صقل صورة "منقذ الأمة" السياسي المتهور، ونادرًا ما كان خارج أعمدة الشائعات، رغم تصويره مع النساء الفاتنات والسيارات باهظة الثمن.

وتشبه لفترة طويلة بأسلوب ومظهر القادة الثوريين مثل سيمون بوليفار وسانتا آنا وكان معروفًا بارتداء ملابسه أمام الكاميرات.

ونزل إلى ملعب كرة القدم جنبًا إلى جنب مع النجم الارجنتيني الراحل ارماندو دييجو مارادونا لاعب المنتخب الأرجنتيني المحبوب، ولعب النجمة جابرييلا ساباتيني في التنس وسجل مرة واحدة 13 نقطة في مباراة كرة سلة كل النجوم على التلفزيون الوطني.