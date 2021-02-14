وجه أمير منطقة العاصمة السعودية الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بتوزيع ألف وجبة طعام يوميًا للمتضررين من تفشي فيروس كورونا.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "التوجيهات جاءت دعمًا لما ترتب على إيقاف المناسبات من عدم توافر فائض الأطعمة التي كانت تصرف للمستفيدين في جمعية خيرات لحفظ النعمة".
وفي وقت سابق قررت السلطات السعودية تمديد القيود المفروضة على الأنشطة الترفيهية، والتجمعات، والخدمات داخل المطاعم لمدة 20 يوما لكبح انتشار فيروس كورونا.
وجاء الإعلان عن تمديد لمجموعة من الإجراءات فرضتها السلطات قبل 10 أيام. وذكر بيان الوزارة أن من الممكن الإعلان عن تمديد جديد للقيود التي يبدأ العمل بها اعتبارا من 10 مساء اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية.. ألف وجبة طعام يوميا للمتضررين من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.