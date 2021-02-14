السعودية.. ألف وجبة طعام يوميا للمتضررين من كورونا

وجه أمير منطقة العاصمة السعودية الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بتوزيع ألف وجبة طعام يوميًا للمتضررين من تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "التوجيهات جاءت دعمًا لما ترتب على إيقاف المناسبات من عدم توافر فائض الأطعمة التي كانت تصرف للمستفيدين في جمعية خيرات لحفظ النعمة".

وفي وقت سابق قررت السلطات السعودية تمديد القيود المفروضة على الأنشطة الترفيهية، والتجمعات، والخدمات داخل المطاعم لمدة 20 يوما لكبح انتشار فيروس كورونا.

وجاء الإعلان عن تمديد لمجموعة من الإجراءات فرضتها السلطات قبل 10 أيام. وذكر بيان الوزارة أن من الممكن الإعلان عن تمديد جديد للقيود التي يبدأ العمل بها اعتبارا من 10 مساء اليوم.