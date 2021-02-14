عضو الأوبئة بالأردن: ارتفاع الإصابات يستدعي مراقبة الوضع الوبائي بدقة وحذر

أكد الدكتور مهند النسور عضو لجنة الاوبئة أن الحديث عن دخول الأردن في مرحلة جديدة من الخطر أمر مبكر، قائلا: "من المبكر اعتبار انفسنا دخلنا في مرحلة خطر جديدة".
وووفقا لما أفادت به عمون قال النسور إن الأردن شهد خلال الاسبوعين الماضيين ارتفاعا ملحوظا في عدد الاصابات المسجلة يوميا، لكنه تضاعف اليوم، ما يستدعي مراقبة الوضع الوبائي بدقة وحذر شديدين.
وأضاف أن عضو لجنة الاوبئة الأردنية أن اللجنة ستعقد اجتماعها الطارئ عند السادسة مساء، وبعد النظر في الخارطة الوبائية، وقراءة الوضع بشكل جيد، قد تخرج اللجنة بتوصيات في اتجاه اجراءات تشديدية.
وعن دخول المملكة في موجة جديدة من الانتشار لفيروس كورونا قال النسور، إنه:" قد نكون بدأنا وقد لا نكون وذلك مرتبط بقدرتنا على السيطرة على الوضع، مشيرا إلى أن الأمر قد يتفاقم".
وأكد عضو لجنة الاوبئة، أن انتشار كورونا مجددا في الأردن أمر مرهون بالالتزام بالكمامة واجراءات الوقاية من العدوى، مبديا تخوفه من العودة إلى الاغلاقات التي كانت مفروضة سابقا.
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