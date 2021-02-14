مفاجأة مدوية.. عرب إسرائيل يقررون التصويت لصالح نتنياهو | اعرف السبب

يوم الخميس الماضي، بينما كان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسير عائدا إلى سيارته بعد زيارة عيادة في التجمع البدوي في عرارا بالنقب، سمع هتافات، وكانت الهتافات قادمة من بضع عشرات من الشباب، معجبين برئيس الوزراء في مكان ظاهري غير متوقع، بل إن أحدهم دعا نتنياهو لتناول القهوة.

وسرعان ما أحدثت هذه الزيارة وتلك الدعوة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يكن بوسع العرب في إسرائيل تجاهلها، خصوصا بعد تداول مقاطع فيديو أخرى من زيارة رئيس الوزراء إلى مدينة الناصرة العربية قبل أسابيع قليلة، وكان استقبال نتنياهو خلالها بدرجة أقل بكثير، فهل تغير شيء ما خلال أسبوعين؟.

وفي تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، بعنوان "عرب إسرائيل يشرحون لماذا قد يصوتون لصالح نتنياهو"، جاء إن الأشخاص المنخرطون في السياسة الإسرائيلية العربية يقولون إن دعم نتنياهو في المجتمع العربي يقتصر على حفنة من الأشخاص الذين لن يكون لهم دور كبير في يوم الانتخابات، 23 مارس. لكنهم يعترفون أيضًا بالتغيير، وأن ممثلي حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو يجدون الآن جمهورا بين البدو في النقب وخارجه.

وقال ناشط سياسي قديم طلب عدم ذكر اسمه: "نشعر به في كل مكان". في التصويتين الأخيرين، عمل الليكود نيابة عن القائمة المشتركة للأحزاب العربية، بما في ذلك المساعدة في دفع الناخبين إلى صناديق الاقتراع، مضيفا أن الليكود يحاول اجتذاب الدعم في المجتمع العربي، من خلال التحدث مع قادة الأسر وحتى رؤساء البلديات، وفي النقب على الأقل، ليس هناك شك في أن الليكود اكتسب موطئ قدم في النقب.

وتعهد إبراهيم السيد من قرية السيد بالنقب بأن يحصل الليكود على عدة مئات من الأصوات في الانتخابات القادمة. وقال:"كنت نشطا في عدة أحزاب في الماضي، بما في ذلك القائمة العربية الموحدة وميرتس وحزب العمل. الآن استدرت إلى اليمين. لقد سئم الناس من الأحزاب ذات النفوذ الضئيل أو منعدمة النفوذ، لذا سيجربون الأحزاب في السلطة، مثل الليكود ".

ويزعم السيد أنه جند آلاف الأشخاص المستعدين للتصويت لحزب الليكود في 23 مارس.

وردا على سؤال عما إذا كان تصويت الجناح اليساري قد لا يكون مفضلا أجاب "على العكس. ربما الآن بدعمنا، يمكننا كسب التأثير من الداخل. واضح أن الليكود سيكون في الحكومة فما الأفضل؟ أن تكون في اللعبة أو في الخارج؟ نريد أن يكون لنا تأثير. بعد تجربة الجميع، الآن سندعم نتنياهو والليكود".

لنعيش كالبشر

على مر السنين اعتبر النقب وسكانه البدو رهانًا آمنًا للقائمة العربية الموحدة. لكن هذا العام، يبدو أن الأمور قد تتغير، ليس فقط لأن تصويتهم يستميل حزب الليكود. يبدو أن القائمة العربية الموحدة تتفكك. وضع "بلد"، أحد الأحزاب في القائمة المشتركة، مرشحًا بدويًا، عضو الكنيست السابق جمعة أزبراجا، في مرتبة عالية بما يكفي ليكون لديه فرصة واقعية للجلوس في الكنيست المقبل.

وتتطلع أحزاب أخرى، بما في ذلك حزب الاقتصاد الجديد بزعامة يارون زليخا والحزب الديمقراطي الإسرائيلي المرتبط بالمظاهرات المنتظمة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء، إلى تصويت البدو. وقالت المرشحة عن الحزب الديموقراطي حنان الصنعة "ظهور الليكود يزيد الضغط إنهم يستثمرون الكثير من الموارد في النقب".

ومن بين الذين يفكرون في التصويت مباشرة لحزب نتنياهو، سلطان أبو بكر، من سكان بلدة رهط البدوية. لا يزال ينتظر ليرى ما إذا كانت القائمة العربية الموحدة قد انشقت بالفعل عن القائمة المشتركة قبل أن يقرر كيفية التصويت، لكن الليكود هو بالتأكيد خيار بالنسبة له، مسترشدًا بمبدأ السعي وراء النفوذ من الداخل. "أتحدث إلى الناس وهم يقولون ،" كفى! لا أحد يدفع بأي شيء إلى الأمام وهناك حزب في السلطة يمكن أن يكون له تأثير ".

ويمتلك أبو بكر أرضًا في قرية العراقيب غير المعترف بها، والتي تم هدمها وإعادة بنائها عشرات المرات في السنوات الأخيرة.

وقال: "لا أعتقد أن نتنياهو مسؤول بشكل شخصي عن هذا. هناك ضغوط عليه". لذا ، حتى في هذا السياق، يرى أبو بكر مزايا في التصويت لليكود ، وهو حزب من الائتلاف الحاكم:"على مدى عقود، كنا نكافح من أجل الاعتراف. إذا كنا مجرد مراقبين أو في المعارضة ، فلن يساعد ذلك. هذه المرة سوف نطالب بالتغيير، لأننا نريد أن نعيش مثل البشر. عليك أن تفهم أن الكثيرين اليوم في المجتمع العربي يزنون دعمهم على أساس الأشياء الأساسية - المنزل، وكسب العيش والأمن الشخصي - ويبدو أن الجناح اليميني وحده هو من يمكنه النهوض بذلك الآن".