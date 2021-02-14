منتج إعادة التمويل بدون كفيل البنك السعودي للاستثمار

منتج إعادة التمويل بدون كفيل فهو من أبرز المنتجات التي يتم تداولها من قبل بنك الاستثمار، حيثُ يتم من خلالها منح العميل أحد المنتجات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والتي يطبقها البنك، فهو يقوم بالاتفاق مع العميل على بيع المنتج المذكور حسب نسبة معينة تعتبر هامش ربح من خلال أحد التجار الذي يتسلمها من البنك، ويقوم بإعادة بيعها ويضيف المبالغ التي حصل عليها داخل حساب العميل، حيثُ يتم دفع جزء من الدين ويتم تسليم الباقي للعميل لتلبية احتياجاته اليومية من خلال تمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنك.

منتج إعادة التمويل بدون كفيل

صرح البنك عن المميزات التي يتم منحها مقابل المنتجات التي يقوم العميل بتداولها من البنك والتي من شأنها التداول والبيع السريع للمنتجات، حيثُ تتوافق مع الشريعة الإسلامية والتي تعتمدها الإدارة العليا للبنك في تطبيقها على جميع الخدمات التي تقدمها للعملاء، كما أنها توفر منتج إعادة التمويل ، وذلك بعد أن يقوم العميل بالسداد لجميع المديونيات التابعة للتمويل الخاص به، ويمكن للعملاء الحصول على مبالغ مالية إضافية تابعة لـ قرض إعادة التمويل ، وذلك عند الحصول على راتب أعلى بعد التدرج الوظيفي كما يتم الاستغناء عن المبالغ المالية الدائنة للعميل في حالة حدوث عجز أو في حالة الوفاة فجأة، ويستطيع الحصول على القرض من خلال سلف بدون كفيل ، يمكن للعملاء المتقدمين لـ التمويل الشخصي من بنك الاستثمار الحصول على المبالغ خلال ساعات من تقديم الأوراق وذلك في حالة إحضار كافة الأورق المطلوبة.

نبذة عن إعادة التمويل المصرف السعودي للاستثمار

هو أحد السلع التي يعمل البنك السعودي للاستثمار على تقديمها مع تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية عليها فهو يقدم أرباح مالية للعميل، كما يساعد على سداد القروض والديون المرتبطة بهم لدى البنك، حيثُ يبدأ البنك ببيع مجموعة من المنتجات التي يحتاج إليها الناس بشكل يومي على حساب العميل التابع للبنك لتدخل المبالغ التي تحتسب كعوائد داخل الحساب البنكي الخاص به، وقد قام العميل مسبقاً بعقد اتفاق مع العميل على بيع تلك الخدمات مقابل مبلغ معين يعود للعميل على شكل ربح من المنتج، ويتم خصم المبلغ المتبقي من الديون التي على العميل للبنك ويدخل هذا التمويل تحت بند تمويل بدون فوائد .

شروط قرض إعادة التمويل البنك السعودي للاستثمار

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بالتقديم على منتج إعادة التمويل ، وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم للتمويل من أصول سعودية مع الإقامة بصورة كاملة داخل المملكة

يجب على المتقدم إحضار الأوراق التي تثبت وجود الراتب والمديونيات الخاصة به داخل بنك الاستثمار

لن يتم السماح بصرف التمويلات المختلفة إلا للعملاء الذين قاموا بتسديد نسبة من التمويل 20% فأكثر

يجب أن يكون مديراً بالجهة التي يعمل بها ويتم اعتماد الرواتب من قبل بنك الاستثمار، وفي حالة التقاعد يجب عليه أن يكون تابع لأحد القطاعين العام أو الخاص

بالنسبة للقطاع الحكومي يتم التمويل في فترة شهر من تاريخه

كما يتم اعتماد القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للتمويل

يتم استثمار المقيمين للتمويل بحد أدنى سنة كاملة

يجب أن يكون السن القانوني للمتقدم عند التقديم ثمانية عشر سنة لأصحاب المشاريع

يكون سن المقيم داخل الدولة ثلاثة وعشرون عاماً

يبدأ سن المتقاعد المتقدم للتمويل من ثمانية وثلاثون عاماً فأكثر

يجب أن لا يتخطى السن القانوني لجميع المتقدمين عند التسديد النهائي للمديونيات عن 60 سنة

65 بالنسبة لجميع المتقاعدين المتقدمين للتمويل

مع العلم أن القطاع العسكري يعتمد على الرتبة والمنصب الذي يتولاه المتقدم للوظيفة

يجب أن يكون الراتب 6.500 ريال فأكثر.

يجب على المتقدمين الذين يرغبون بالحصول على تمويل المنتجات التحقق من توفر كافة البيانات التالية عند الذهاب للبنك للتقديم على برنامج إعادة التمويل، وفيما يلي الوثائق اللازمة للتقدم والحصول على القرض الشخصي إعادة التمويل:

إحضار جميع البيانات الخاصة بالراتب من جهة العمل التابع لها العميل مع التأكد من إحضار الهوية ممتدة المدة

إحضار وثيقة من العمل توضح التفاصيل الوظيفية بالكامل من المنصة والدرجة

خطاب لتحويل الراتب على بنك الاستثمار

وبالنسبة للمتقاعدين إحضار أحد الخطابات من جهة العمل بأحد القطاعين العام والخاص ومدون بها جميع بيانات الوظيفة والراتب الذي يحصل عليه المتقاعد

مع تعبئة نموذج البنك للحصول على منتج إعادة التمويل بدون كفيل.

الأوراق المطلوبة للحصول على منتجات التمويل