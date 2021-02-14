رابط وحدة تنسيق القبول الموحد أسماء المقبولين في الجامعات الأردنية 2021 admhec gov jo

نقدم إليكم رابط نتائج القبول الموحد 2021 في الدورة التكميلية لدخول الجامعات الأردنية بعد أن تم إعلانها رسمياً عبر الموقع الإلكتروني http://rce.mohe.gov.jo/QEnquiry، وذلك بعد أن قامت وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات بإيقاف عملية التسجيل الإلكترونية يوم 11 من فبراير الجاري، وقامت بعملية الفحص والمراجعة خلال الفترة الماضية، وقد تم تجميد القبول في (90) تخصص تجاوزت الطاقة الاستيعابية… وتخفيض أعداد المقبولين في (306) تخصص راكد ومشبع بنسبة تراوحت بين (30-35)%.

نتائج القبول الموحد 2021

أصدرت بوابة وحدة القبول الموحد للتنسيق، وفقاً لما جاء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الأحد الموافق 14 من شهر فبراير، قائمة تحتوي أسماء المرشحين للقبول في الجامعات الأردنية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بعد نجاحهم بالدورة التكميلية، وللاستعلام عن النتائج للقبول الموحد عن طريق: www.admhec.gov.jo، وتقديم الاعتراضات سيتم من خلال نفس الرقم، كان إجمالي المتوفر لهم التقديم أحد عشرة طالب، وسمح لهم قرار مجلس التعليم العالي بتقديم طلبات التحاق استثناءً نتيجةً لظروف جائحة الكورونا حيث لم يتمكنوا من إستكمال متطلبات معادلة شهاداتهم الأجنبية خلال الفصل الدراسي الأول الماضي، وقد بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (10028) طالبأً وطالبة ، في حين بلغ إجمالي عدد الطلبة غير المرشحين للقبول (فئة إساءة الاختيار) (972) طالباً وطالبة.

كما أنه وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي فسيتم إعلان أسماء هؤلاء الطلبة غير المرشحين للقبول (فئة إساءة الاختيار) صباح يوم غد الإثنين الموافق 15 / 2 / 2021 حيث سيتم ترشيحهم للقبول حسب معدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية، إضافةً إلى الشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات الأردنية، كما سيتم عصر يوم غد الاثنين إعلان قائمة القبول الموحد للطلبة حملة الشهادات الأجنبية.

رابط وحدة تنسيق القبول الموحد للنتائج

يستطيع جميع الطلاب الآن الاستعلام عن نتائج القبول الموحد عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق وفقاً للخطوات الآتية:

سيتم توفير الأسماء غير الموفقة صباح يوم الأثنين 15 من فبراير 2021، وذلك عن طريق نفس الرابط السابق عبر موقع بوابة تنسيق القبول الموحد الأردن 2021.