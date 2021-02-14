عاجل إيداع رواتب الضمان الاجتماعي رجب 1442 وطريقة الاستعلام وتحديث البيانات

الضمان الاجتماعي ، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الأحد الموافق يوم 2 من شهر رجب لعام 1442 هجريا الموافق يوم الأحد يوم 1 فبراير 2021 ميلاديا في صرف مخصصات ضمان الاجتماعي للأسر المستفيدين في المملكة العربية السعودية التي لا يوجد لها عائل لمساعدتهم على العيش حياة كريمة، وسوف تقوم الوزارة في إيداع مبالغ المساعدة المقطوعه الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين في صباح يوم الأحد وتستمر إيداع المبالغ حتي نهاية اليوم، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة الاستعلام عن موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي وطريقة تحديث بياناته، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

الضمان الاجتماعي

هو من أهم برامج الدعم المالي التي نوفرها الحكومة في المملكة العربية السعودية، والهدف من الضمان الاجتماعي المقطوعة هو مساعدة الأسر اللذين ليس لديهم عائل وأيضا اللذين ليس لديهم دخل شهري وأيضا الأشخاص العاجزون عن العمل بسبب ظروف صحية معينة، والأطفال الأيتام والأشخاص كبار السن، ثابت وتوفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم على مواجهة صعوبات الحياة في ظل الغلاء وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بانه تم صرف مقطوعة الضمان على حسب أفراد الأسرة كالتالي، مبلغ 1000 ريال سعودي لكل فرد، ومبلغ 1285 ريال سعودي لفردين، ومبلغ 1570 ريال سعودي لثلاثة أفراد، ومبلغ 1855 ريال سعودي لأربعة أفراد، ومبلغ 2140 ريال سعودي لخمسة أفراد، ومبلغ 2420 ريال سعودي لستة أفراد .

طريقة الاستعلام عن موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي 1442 طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1442

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنية الاجتماعية السعودية من ضرورة تحديث الضمان الاجتماعي 1442 للأشخاص المستفيدين، عن طريق موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي، وهذه هي خطوات تحديث بيانات المستفيدين :

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت .

أكتب الهوية الوطنية وكلمة المرور لعمل تسجيل الدخول .

قم بالدخول إلى الملف الشخصي الخاص بك، ثم أختر ( تحديث البيانات ) .

قم بمراجعة جميع البيانات الخاصة بك والتأكد من صحتها، وفي حالة تغيير احدي بياناتك فيجب التعديل عليها وفقا للمستجدات .

أنقر على ( إرسال الطلب ) من أجل التأكيد على صحة البيانات الخاصة بالمستفيد .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة الاستعلام عن رواتب الضمان الاجتماعي وطريقة تحديث البيانات عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية .