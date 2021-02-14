أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 251 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 251 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 251 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، ان الخروقات من بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين والجبلية ومحاولة تسلل قرب شارع الخمسين وإفشال أخرى في حيس.

وأشار المصدر إلى ان الخروقات شملت 13 غارة لطيران تجسسي على شارع الخمسين والجبلية والفازة والدريهمي، إلى جانب 52 خرقاً بقصف مدفعي و163 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.