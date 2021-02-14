11 قتيلا فى هجوم على موقعين عسكريين فى الكونغو

جدة - نرمين السيد - وكشفت حصيلة رسمية أن 6 متمردين قتلوا فى هجومين لمسلحين استهدفا موقعين عسكريين فى مدينة "لوبومباشى"، ثانى أكبر مدن جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وقال رئيس بلدية لوبومباشى، جيسلان روبير لوبابا بولوما، فى تصريح لوكالة فرانس برس "فى الوقت الراهن، تفيد الحصيلة عن 11 قتيلا، بينهم 6 من المتمردين و4 من عناصر قوات الأمن بالإضافة إلى مدنى واحد".

وصباح الأحد، سُمعت أصوات طلقات نارية فى عدة أحياء فى مدينة لوبومباشى، بحسب ما ذكر شهود عدة.

وقال جيف مبيا كاديما، المسؤول فى إحدى منظمات المجتمع المدنى، إن "موقعين عسكريين استُهدفا فى هجمات الميليشيا الانفصالية باكاتا كاتانجا، وهما ثكنتا كيمبيبى وكيباتى".

يشار إلى أن ولوبومباشى هى عاصمة منطقة كاتانجا الغنية بالمعادن، وتشهد بشكل متكرر عمليات تسلل ينفّذها مسلّحون ينتمون إلى ميليشيات انفصالية.

وأسفر الهجوم السابق على المدينة، الذى وقع فى 26 سبتمبر 2020، عن مقتل شرطيين اثنين وجندى.