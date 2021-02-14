عاجل .. السودان يدين عدوان إثيوبيا على أراضيه

جدة - نرمين السيد - وأكدت السلطات السودانية، أن عدوان إثيوبيا له انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

وقبل نحو أسبوع، قالت وسائل إعلام سودانية، إن قوات إثيوبية هاجمت فرقة استطلاع للجيش السودانى بمنطقة جبل حلاوة فى الشريط الحدودى بين البلدين ما أسفر عن مقتل ضابط.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تم رصد حشود عسكرية إثيوبية فى طريقها من إقليم الأمهرا إلى الحدود مع السودان.

وذكرت صحيفة "سودان توربيون" أن قوات إثيوبية مسلحة هاجمت قوة استطلاع سودانية أثناء عمليات استطلاع ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة ملازم أول كان يقود فرقة الاستطلاع.

ويسود التوتر عل حدود البلدين منذ أن أعاد الجيش السودانى انتشار قواته فى مناطق الفشقة ليستعيد نحو 90% من أراضى زراعية شاسعة كان يستغلها مزارعون إثيوبيون تحت حماية مليشيات مسلحة.