التجار يستغيثون من الإتاوة التركية بموانئ غرب ليبيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفاد تقرير لشبكة "سكاى نيوز"، قالت مصادر إن "حاويات البضائع فى موانئ طرابلس ومصراتة والخمس مكدسة بسبب قرار وزير مالية حكومة الوفاق، فرج بومطارى، التعاقد مع شركة تركية مسؤولة عن مراقبة البضائع الواردة ومنح الإذن بدخولها".

وتوقعت المصادر أن تحدث قفزة كبيرة فى أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية بالمنطقة الغربية، كما حذرت من مغبة استمرار الإجراء، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان، الذى يشهد زيادة مطردة فى الاستهلاك.

ووصفت المصادر تجارب تلك الرسوم بأنها "عودة إلى زمن الميرى"، وهو المسمى الذى كان يطلق على الجباية التى كانت تدفعها القبائل الليبية إبان حكم العثمانيين، فى حين ذكر أحد التجار بطرابلس أنه كان يأخذ بضاعته من أحد الموردين، لكنها الآن أصبحت ناقصة بسبب "ارتفاع سعر الشحن".

وتقدم رئيس لجنة إدارة الاتحاد الليبى العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد عبدالكريم الرعيض، ببلاغ إلى مكتب القائم بأعمال النائب العام فى طرابلس، يطالبه بـ"التدخل العاجل لإيقاف الإجراء، وإزالة هذه الإشكالية، والتحقيق فى الأمر".

ولفت فى البلاغ إلى أن تعاقد بومطارى مع الشركة التركية "حديثة المنشأ" لتنفيذ مشروع نظام تعقب ومتابعة البضائع الموردة عبر النظام الإلكترونى إلى ليبيا، موضحا أن تلك الشركة تجنى 70 بالمئة من إجمالى الإيرادات التى تتم جبايتها، وذلك لمدة 4 سنوات كاملة، فى حين يتحصل الجانب الليبى على 30 بالمئة فقط.

وأضاف الرعيض أن الاتحاد لاحظ أن هذا الإجراء "تم بشكل غير قانونى وتشوبه العديد من الشبهات، ويمس بالأمن الغذائى والاقتصادى والقومى بالبلاد، حيث أن بومطارى غير مختص قانونا بتوقيع مثل هذا العقد، مما يجعل الإجراء باطلا ولا ينتج عنه آثار قانونية".