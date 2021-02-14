ماكرون يدعو للتعاون مع روسيا والصين لتسريع محاربة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عن ثقته فى أهمية التعاون مع روسيا والصين، بما يخدم إلحاق لقاحاتهما فى حملة مكافحة جائحة كورونا عبر العالم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال ماكرون: "يجب أن نعمل مع الروس والصينيين لضمان إدراج اللقاحات التى طورها علماء البلدين فى جهد متعدد الأطراف لمكافحة الوباء بعد اجتياز لقاحاتهما شهادة منظمة الصحة العالمية اللازمة". وأضاف: "أنا واثق من أن الحرب العالمية ضد الفيروس لن تكسب إلا بالتعاون الدولى الأكبر". وتابع: "نحن الآن نكافح الخيارات، وهو سباق حقيقى مع الزمن.. بدون عمل دولى سريع وفعال وجماعى، فإننا نخاطر بفقدان السيطرة على الفيروس".

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