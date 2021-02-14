سفير طوكيو في الرياض: رؤية اليابان والسعودية 2030 وسيلة لتعزيز العلاقات بين البلدين

يتمتع فوميو إيواي، سفير اليابان المعين مؤخرًا لدى المملكة العربية السعودية ، بتاريخ طويل من الخدمة في الشرق الأوسط ، ويقول إنه يتطلع إلى العودة إلى المنطقة والمملكة.

وقال السفير الياباني بالرياض لـ أراب نيوز اليابان "بصفتي متحدثًا باللغة العربية ، فقد عملت لفترة طويلة في دول الشرق الأوسط وعملت في السفارة اليابانية في الرياض من 2008 إلى 2011".

وأضاف "لقد مرت حوالي 10 سنوات منذ خدمتي الأخيرة في المملكة العربية السعودية وأنا أتطلع إلى الشعور والتعرف على التغييرات والتطورات الأخيرة في المجتمع السعودي."

وتابع "على الرغم من أن اليابان والمملكة العربية السعودية بعيدتان جغرافيًا عن بعضهما البعض ولديهما معتقدات دينية مختلفة ، إلا أنني أشعر أن خلفياتنا الثقافية متشابهة ، بطريقة طورت كلا البلدين مجتمعاتهما من خلال دمج التقاليد والحداثة."

وقال إيواي إنه يعتقد أن الشعبين السعودي والياباني لهما صلة بمفهوم كايزن الياباني ، والرغبة في تحسين الذات والظروف الشخصية.

وأشار إلى كيفية تنظيف الطلاب السعوديين لفصولهم الدراسية مثل الطلاب اليابانيين.

وبعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لليابان في سبتمبر 2016 والملك سلمان في مارس 2017 ، تم إطلاق "رؤية اليابان والمملكة العربية السعودية 2030" كوسيلة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال إيواي: "من المهم لشعبي البلدين تعميق فهمهم لبعضهم البعض" ، مشيرًا إلى كيفية زيادة المشاريع التي يتعاون فيها البلدان من 31 إلى 81.