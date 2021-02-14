الحريري يتهم عون بـ عرقلة تشكيل الحكومة في لبنان

اتهم رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، رئيس الجمهورية، ميشال عون، بعرقلة تشكيل الحكومة من خلال رفضه مرة أخرى اقتراح الاصطفاف غير السياسي للحكومة.

وأشار "الحريري"، في كلمة أذاعها التلفزيون، إلى أن رئيس الدولة يصر على ترشيح 6 وزارات لحزب التيار الوطني الحر المسيحي تمنحه حق النقض في السلطة التنفيذية.

كما دحض تصريحات أدلى بها عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حول انتهاك دستوري مزعوم في العرض الذي قدمه يوم 9 ديسمبر.

وقال الحريري، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لمقتل والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، اليوم الأحد، إن "حل الأزمة في لبنان لوقف الانهيار الاجتماعي والاقتصادي ممكن فقط بوجود مجلس وزراء متخصص قادر على تنفيذ إصلاحات هيكلية".

وأضاف الحريري "هذا .. وإلا فلن تساعد أي دولة وستستمر الكارثة المستمرة حتى نهايتها"

وعقد رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية اجتماعا يوم الجمعة ، بعد نحو شهرين دون التقاء بعضهما البعض ، لكن لم يحرز أي تقدم في الاجتماع.

ويفتقر لبنان إلى حكومة فاعلة منذ العاشر من أغسطس الماضي، بينما استقال الرئيس التنفيذي، حسان دياب، عقب الانفجار الذي وقع في ميناء العاصمة وخلف ما يزيد عن 200 قتيل وآلاف الجرحى وملايين الخسائر.