الدول الممنوعة من الدخول للسعودية 2021 .. عددهم 20 دولة

الدول الممنوعة من الدخول للسعودية 2021 يبلغ عددهم 20 دولة وجاء ذلك في إطار قرارات السلطات السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في ظل انتشار الوباء في مختلف الدول، وبدأ الكثيرون يتساءلون عن الدول الممنوعة من دخول السعودية 2021 لاسيما أن المملكة تستقبل الملايين من مختلف الدول، ويثير القلق عن إمكانية قدوم الزوار في موسم العمرة والحج وهل يتم مد قرار منع دخول المواطنين بالسعودية إلى موسم الحج 2021 أم يكون قد تم تخطي الأزمة.

الدول الممنوعة من الدخول للسعودية2021

أكدت السلطات أن الدول الممنوعة من الدخول للسعودية 2021 يستثنى منها الدبلوماسيين والمواطنين السعوديين والممارسين الطبيين وعائلاتهم، لحماية أبناء المملكة من انتشار وباء كورونا لاسيما مع ظهور سلالات جديدة، كما أعلنوا عن مواعيد حظر التجول الجديد في السعودية.

ويشمل القرار القادمين من “الإمارات العربية المتحدة – ألمانيا – الولايات المتحدة – بريطانيا – جنوب أفريقيا – فرنسا – مصر – لبنان – الهند – باكستان”.

مواعيد حظر التجول في السعودية

بدء مواعيد حظر التجول في السعودية من الساعة التاسعة يوم 3 فبراير الجاري، 21 -6 – 1442، مع الحرص على أن الفئات المستثناة من قرار الدول الممنوعة من الدخول للسعودية أو من مروا بتلك الدول العشرين ، يتم عزلهم خلال 14يوما قبل طلب الدخول إلى المملكة، كما يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تحددها وزارة الصحة السعودية منذ بداية الجائحة.

أعداد كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة عن وصول إجمالي إصابات كورونا منذ بداية الجائحة إلى 372073 حالة إصابة فيما بلغ عدد المتعافين حتى الآن 362947 حالة، ووصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 6424 حالة وفاة.

التواصل مع وزارة الصحة السعودية

ويمكن التواصل مع وزارة الصحة السعودية في حالة وجود إصابات كورونا عبر الرقم الموحد 920005937 أو الاستفادة من الخدمات التى تقدمها الوزارة للوقاية من الوباء.

كما يمكن متابعة حساب وزارة الصحة السعودية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“.

ويجدر الإشارة بذلك يكون اتضح عدد الدول الممنوعة من الدخول للسعودية 2021 وتفاصيل حظر التجول.