البنك الراجحي منتج سداد المديونية الجديد رابط التقديم والشروط

البنك الراجحي منتج سداد المديونية ما هو وما هي شروط منتج سداد المديونية ، حيث طرح العديد من التساؤلات حول هذه التمويلات من أجل توضيحها أكثر للعميل ولمعرفته إذا كان تناسبه أم لا، والجواب عن هذه الأسئلة تم تصميم هذا المنتج من أجل تلبية احتياجات العملاء في بنك الراجحي من خلال سداد دينهم في البنوك الأخرى في المملكة العربية السعودية مع هامش ربح منافس بقوة، كما يتيح هذا المنتج مبلغ إضافي داخل حساب العميل في حال حصل الاستحقاق، ومن أهم مزايا هذا التمويل أن الفترة الخاصة بتسديد الأقساط من الممكن أن تصل إلى 5 سنوات، كما يتميز أيضا بمعدل النسبة السنوية والذي يبدأ من 2.37% لكافة الشرائح.

البنك الراجحي منتج سداد المديونية

ومن أحد الأسئلة التي تردنا ما هي مزايا سداد المديونية للمصرف الراجحي ، حيث تحدثنا في المقدمة عن المزايا التي يقدمها الراجحي من خلال تمويل سداد المديونية ومن المعروف عن هذا المنتج أنه متاح لفترة معينة وهي بداية من يناير 2021، وسيستمر حتى آخر يوم من هذا العام وبالتحديد في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر 2021، ويمكن التقديم على هذا المنتج من خلال طريقتين سيتم التطرق إليهما في فقراتنا المقبلة.

بالنسبة للذين يتساءلون عن كيف احسب التمويل الشخصي سداد المديونية فبكل بساطة يمكن حساب مبلغ قرض سداد المديونية عبر:

حاسبة التمويل الشخصي تسجيل

ثم اختيار الجنسية إن كنت من المواطنين السعوديين أو من الوافدين الأجانب

اختيار القطاع الوظيفي إن كان الخاص أو العام

اختيار القطاع الفرعي إن كان عسكري أو حكومي أو شبه حكومي

بعد أن قمنا باختيار القطاع نقوم بتحديد الراتب الذي نحصل عليه بشكل شهري

تحديد الأقساط الشهرية الحالية

تحديد مدة التمويل التي ترغب بها

بعد الانتهاء من تحديد هذه المعلومات

يمكنك الضغط على مستطيل حساب

الأولى هي عن طريق الذهاب إلى أحد المراكز التابعة لمصرف الراجحي وتقديم طلب للموظف

الثانية هي من خلال الاتصال على رقم البنك المجاني “8001241222”.

حاسبه البنك الراجحي للتمويل الشخصي

المثال الأول عن استحقاق تمويل المديونية:

مبلغ التمويل 55.000 ريال سعودي

الاستحقاق بعدد السنوات: خمسة أعوام

معدل النسبة السنوية: 2.37%

المبلغ الإجمالي الاستقطاع الشهري 962 ريال سعودي.

مثال عن استحقاقات تمويل سداد المديونية

المثال الثاني عن استحقاق سداد المديونية:

مبلغ التمويل يصل إلى 100,000 ريال سعودي

عدد السنوات الخاصة الاستحقاق: ثلاثة سنوات

معدل النسبة السنوية يبلغ: 2.63%

الاستقطاع الشهري 2860 ريال.

المثال الثالث عن استحقاق المديونية:

المبلغ الإجمالي للتمويل يبلغ 200,000 ريال سعودي

استحقاق السنوات يبلغ 4 سنوات

معدل النسبة السنوية يصل إلى: 2.47%

المبلغ الإجمالي للاستقطاع الشهري يبلغ 4332 ريال سعودي

الجدير بالذكر أنه معدل النسبة السنوية من الممكن أن يتغير بناء على تغير مبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق الموضحة في الأمثلة التي ذكرناها سابقا.