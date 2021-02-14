عدد سكان السعودية 2021 بين المواطنين والمقيمين تزداد يوم تلو الآخر باعتبار المملكة العربية السعودية من أقدم الدول التى يقدم على العمل فيها الكثير من العمالة من مختلف الدول العربية، وبالتالي أصبحت هناك زيادة في عدد سكان السعودة 2021 وفق آخر إحصائيات معلنة، وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر دول الشرق الأوسط من حيث المساحة والتى تبلغ حوالي 2,149,690 كم²، ويحدها من الشمال جمهورية العراق والمملكة الأردنية، وتطل من الشمال الشرقي دولة الكويت، وتحدها من الشرق دول “قطر والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين”، وتحدها من الجنوب دولة اليمن، وسلطنة عمان من الجنوب الشرقي، ويقع من جهة الغرب البحر الأحمر، لذلك نتابع عدد سكان السعودية 2021 الأصليين والمقيمين وفق آخر أرقام معلنة من الهيئة العامة للإحصاء والتى تصدر بشكل سنوي، مع الإشارة إلى أن الممكلة منعت دخول القادميين لها من 20 دولة ضمن الإجراءات الوقائية لتداعيات فيروس كورونا، مما يترتب عليها انخفاض عدد السكان في السعودية عما قبل.

عدد سكان السعودية 2021 الأصليين والمقيمين

كشف تعداد مصلحة الإحصاء عن عدد سكان السعودية 2021 والتى يبلغ حوالي 48 مليون نسمة في كافة مدن المملكة من المواطنين والمقيميين، مشيرًا إلى أن أول إحصاء أجرته السعودية عن عدد سكانها كان في عام 1974 ميلاديًا، ومن بعدها بدأ التخطيط لرصد الزيادة السكانية سنة تلو الآخر ومتابعة الإحصائيات في مختلف المجالات في التعليم والصحة وغيرهما.

عدد سكان السعودية الأصليين 2021

أفادت هيئة الإحصاء السعودية أن المملكة في الأونة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد السكان، مشيرة إلى أن زاد عدد سكان السعودية الأصليين بقرابة 7 مليون نسمة تقريبا عن إحصائيات عام 2020، وبالتالى وصل عدد سكان السعودية الأصليين 2021 حوالى 27.1 مليون نسمة من مختلف محافظات ومدن المملكة.

التركيبة السكانية في السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية تنوع شديد في التركيبة السكنية للمجتمع، فتنتمى إلى 3 فئات وهم(البادية، الريف، الحاضرة)، يشكل البدو نسبة 21.77% من الكثافة السكانية للمملكة، بينما يمثل الريفيون نسبة 26.87%، فيما يتكون الحضر بنسبة 51.36% من التركيبة السكانية.