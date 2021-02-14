جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2021 اليوم الاحد 14 فبراير بعد نتائج مباريات اليوم

جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2021، يُعد الدوري السعودي هو واحد من أهم وأقوى الدوريات العربية الكبرى في الوطن العربي، ويضم الدوري السعودي 2021 كبار الأندية في السعودية والوطن العربي وعددهم 16 فريق، وكل فريق يسعى إلى تحقيق مركز متقدم من جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2021، ويتصدر ترتيب الدوري السعودي 2021 الآن وبعد لعب 18 مباراة تقريبًا من الدوري هذا الموسم فريق نادي الشباب بينما يتزيل جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2021 نادي العين، وتزداد عمليات البحث في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي كله لمعرفة التفاصيل حول جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2021، وفي هذا المقال عبر موقع ثقفني سنقوم بعرض جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2021.

الدوري السعودي 2021

الدوري السعودي هو واحد من أكبر وأهم الدوريات في الوطن العربي وذلك حيث اهتمت المملكة العربية السعودية بالدوري الممتاز الخاص بها من ملاعب رائعة وتصوير وإخراج عالمي لمباريات الدوري الخاص بها، ليخرج الدوري السعودي بصورة ممتازة وكذلك تقوم العديد من الفرق السعودية بالتعاقد مع العديد من اللاعبين الأجانب الرائعيين واللاعبين العرب الدوليين وذلك للمنافسة على لقب الدوري السعودية، وبدأ الدوري السعودي لعام 2021 منذ أكثر من شهر ولعب كل فريق 18 مباراة تقريبًا، واستطاع نادي الانفراد بصدارة جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2021 حتى الآن برصيد 38 نقطة بفارق 4 نقاط عن نادي الأهلي الذي يأتي في المركز الثاني.

جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2021

يبحث العديد من الأشخاص محبي الساحرة المستديرة عن جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2021 وذلك حيث تشتعل مباريات الدوري السعودي لعام 2021 وتسعى الفرق السعودية كلها للحصول على مراكز متقدمة من جدول الترتيب، والفارق بين أول الترتيب نادي الهلال والمركز الثاني نادي الأهلي هو 4 نقاط فقط، ويليهم نادي الهلال السعودي بفارق 5 نقاط عن أول الترتيب ونقطة وحيدة عن المركز الثاني، واليكم جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2021:-

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 18 11 5 2 12 22:38 16 38 2 الأهلي 18 10 4 4 12 26:31 5 34 3 الهلال 18 9 6 3 12 13:30 17 33 4 الاتحاد 18 7 8 3 12 17:23 6 29 5 الإتفاق 18 8 3 7 12 27:30 3 27 6 التعاون 18 6 7 5 12 15:18 3 25 7 النصر 18 7 4 7 12 25:27 2 25 8 القادسية 18 6 7 5 12 27:28 1 25 9 الوحدة 18 7 3 8 12 30:27 -3 24 10 أبها 18 7 3 8 12 30:25 -5 24 11 الفتح 18 6 4 8 12 32:27 -5 22 12 الفيصلي 18 4 8 6 12 25:22 -3 20 13 الباطن 18 5 5 8 12 29:25 -4 20 14 الرائد 18 5 4 9 12 29:24 -5 19 15 ضمك 18 4 4 10 12 33:23 -10 16 16 العين 18 4 1 13 12 38:20 -18 13