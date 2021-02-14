برشلونة يكتسح بقوة الافيس بخماسية ويستعيد الوصافة من الملكي

برشلونة ، قام نادي “برشلونة” باكتساح في المباراة بينه وبين الفريق الكتالوني ،والذي سددهم هم “ليونيل ميسي” بالتبادل مع “البرتغالي ترينكاو” و “وجونيور فيربو” حيث سجل ليونيل ميسي في الدقيقتين 45 و 75 وسجل البرتغالي “ترينكاو” اهدافه في الدقيقتين 29 والدقيقة 74 وزميلهم “جونيور فيربو” سجل في الدقيقة 80 من المباراة وفي المقابل سجل “لويس رايوخا” في الدقيقة 57 الهدف الوحيد لفريق الضيوف.

ترتيب برشلونة الفريق الكتالوني في الدوري الاسباني

وبناءً على ذلك الفوز ارتفع رصيد فريق نادي “برشلونة” رصيده إلى 46 نقطة وبذلك الارتفاع فاستعاد المركز الثاني من فريق “ريال مدريد” المنافس له الذي رصيده 46 نقطة هو الآخر ولكن يتأخر عن الفريق الكتالوني بفارق الأهداف البسيطة وكان فريق نادي “ريال مدريد” قد وصل إلى المركز الثاني ولكن بطريقة مؤقتة وذلك من خلال فوزة أمس –يوم الجمعة- على “خيتافي” بهدفين مقابل لا شئ ومن الناحية الأخرى في المقابل، قد توقف رصيد فريق “ألافيس” عند 22 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق “الليغا” وبذلك الفوز يستعد فريق برشلونة الفريق الكتالوني تركيزه بقوة قبل المواجهة الصعبة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

نبذة عن فريق ديفورتيفو الافيس في الدوري الأسباني

فريق ديبورتيفو ألافيس (بالإسبانية)، وهو يسمى اختصارًا “ألافيس”، وذلك الفريق هو نادي كرة قدم إسباني من فيتوريا-غاستايز الواقعة في مقاطعة ألافا في منطقة إقليم الباسك. وتم تأسيس النادي عام 1921 والفريق كما قلنا يلعب حاليًا في الدوري الإسباني. ويلعب الفريق مبارياته في ملعب “مينديزوروتزا” الذي يسع لاحتواء 19,800 شخص ومن اهم وأفضل إنجازات للنادي كان في عام 2001، عندما استطاع أن يصل إلى نهائي كأس الاتحاد.

لقد قام فريق برشلونة بعمل مباراة رائعة وفي طريقة ليستعيد الصدارة مرة أخري ولكن يجب أن يتعثر اتلتيكو مديريد في المباريات القادمة.