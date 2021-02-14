بالبسكويت والحلوى.. كامالا هاريس تحتفل بعيد الحب

احتفلت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف، بعيد الحب على طريقة خاصة، إذ قاما بتوزيع البسكويت على عاملين في مجال الرعاية الصحية.

وذكرت مجلة "بيبول" الأميركية، أن كامالا هاريس وزوجها توقفا في مركز فرجينيا الطبي بواشنطن، في زيارة غير مخططة عشية عيد الحب.

وحمل الاثنان سلال البسكويت والحلوى، وقاما بتوزيعها على العاملين هناك، وتبادلا الأحاديث والضحكات معهم، كما التقطا صورا مع الموجودين.

وجاء في ورقة صغيرة أُرفقت بالبسكويت: "نتمنى لكم عيد حب جميل!.. نحن نقدركم. كامالا ودوغ".

وأضافت هاريس (56 عاما) في حديث وجهته للأطباء والممرضين: "نحن ممتنون لكم جدا".