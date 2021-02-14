صور .. نائبة الرئيس الأمريكى تحتفل بعيد الحب بالبسكويت والحلوى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، فإن كامالا هاريس وزوجها توقفا فى مركز فرجينيا الطبى بواشنطن، فى زيارة غير مخططة عشية عيد الحب. وحمل الاثنان سلال البسكويت والحلوى، وقاما بتوزيعها على العاملين هناك، وتبادلا الأحاديث والضحكات معهم، كما التقطا صورا مع الموجودين. وجاء فى ورقة صغيرة أُرفقت بالبسكويت: "نتمنى لكم عيد حب جميل!.. نحن نقدركم. كامالا ودوج". وأضافت هاريس فى حديث وجهته للأطباء والممرضين: "نحن ممتنون لكم جدا".

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