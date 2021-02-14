بوتين : سنتحرك ضد شبكات الإنترنت الأجنبية إذا مارست أنشطة عدائية

وقال بوتين خلال لقاء جمعه مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الروسية: "لا رغبة لدى مثلا فى حجب أو تقييد شيء ما بدون سبب. لكنى لا أستبعد ذلك فى حال إجراء أنشطة عدائية ضدنا. ذلك أن الأنشطة العدائية ضد بلادنا غير مقبولة".
كما أكد بوتين أن السلطات "لن تلجأ إلى حجب أى شيء" ما لم تمتلك روسيا "منتجا بديلا مماثلا"، وحتى بعد ذلك لن يحدث ذلك إلا "مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات المعينة".
وعبر الرئيس الروسى عن قناعته بأن الشبكات الأجنبية ستغير سلوكياتها ما إن ترى أن هناك بديلا وأنها لم تعد تحتكر هذا السوق".
وتابع بوتين "لن نفعل شيئا ضد الشبكات الأجنبية لمجرد أنها لا تروق لنا أو لأنها كتبت شيئا عن قيادات ما.. قد يحدث مشاكل لمواطنينا ومستهلكينا بصورة مصطنعة إن تصرفنا ضد هذه الشبكات، لن نفعل ذلك طبعا".
واستدرك بوتين "لكن فى حال هاجمتنا فلن يبق أمامنا سوى أن نرد عليها بالطبع. وآمل أنها هى الأخرى ستدرك ذلك أكثر فأكثر وستغير سلوكها عندما ستعلم أنها قد خسرت انفرادها فى السوق مع توفر البديل" الروسى.
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