إيران : المدبر الرئيسى لاغتيال فخرى زادة عنصر سابق بالحرس الثورى

جدة - نرمين السيد - كشف وزير الأمن والاستخبارات الإيرانى محمود علوى، اليوم الأحد، عن أن المدبر الرئيسى فى اغتيال العالم النووى فخرى زادة، هو عنصر مفصول من الحرس الثورى الإيرانى، حسبما أفادت قناة "العربية".





وكان وزير الأمن والاستخبارات الإيرانى، محمود علوى، قال الاثنين الماضى، إن أحد أعضاء القوات المسلحة الإيرانية وفر الإمكانات لاغتيال العالم النووى، محسن فخرى زادة.

وأوضح علوى: "بعد ساعتين من اغتيال فخرى زادة بدأوا بإطلاق الشعارات المعادية لوزارة الأمن، وذلك من دون أن يعوا الدور الذى لعبته الوزارة فى هذه القضية، فى اليوم التالى للاغتيال أدركوا أن وزارة الأمن والاستخبارات أبلغت القوات المسلحة بأن العدو يجمع معلومات فى ذلك المكان الذى حدثت فيه العملية".

وتابع: "لقد أبلغناهم قبل خمسة أيام فقط بأن هناك مخططا لاغتيال العالم فخرى زادة فى ذات المكان الذى اغتيل فيه، فقط لم نكن نعلم موعد العملية".

وقتل فخرى زادة، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، والذى كان يعتبر من ابرز مطورى البرنامج الإيرانى النووى، يوم 27 نوفمبر 2020.