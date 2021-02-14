أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم، الأحد، نتائج العمليات التي نفذتها القوات الأمنية في أربعة محافظات شملت بغداد والأنبار وصلاح الدين ونينوى.
وقالت الخلية في بيان نشرته "السومرية نيوز"، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، شرعت قوة من قيادة عمليات غرب نينوى، بواجب تفتيش وتطهير في قرية الجزرونية، وتم العثور على (12) صاروخ نوع SBG9 ورمانة قاذفة وتم تفجيرها موضعيًا"
وفي قيادة عمليات سامراء، أشار البيان إلى أن "قوة من مقر الفرقة 4 خرجت بواجب تفتيش المنطقة المحاذية بين قيادتي عمليات سامراء والانبار وأثناء البحث والتفتيش تم العثور على عبوتين ناسفتين من مخلفات داعش الإرهابي وتم اتلافهما موقعيًا".
وأوضح، أن "قوة من عمليات بغداد خرجت أيضًا بواجب تفتيش بعد ورود معلومات تفيد بوجود جسم غريب في منطقة الحركاوي قرية المهاوتة ، وقد تم العثور على قذيفة مدفع نمساوي عيار (155ملم) حيث جرى رفعها دون حادث يذكر".
ولفت البيان إلى أن "قيادة عمليات الانبار ومن خلال قوة محمولة جوًا باشرت بعملية بواسطة طائرات مروحية، حيث تمكنت من العثور على عجلة نوع تويوتا بيك اب بيضاء من مخلفات داعش وقد تم التعامل معها وتدميرها بواسطة النيران المباشرة".
وفي السياق نفسه خرجت قوة من مقر الفرقة الثانية التابعة لقيادة عمليات الأنبار بصحبة مفرزة المعالجة بوجب تفتيش وتم العثور على (20) عبوة ناسفة على شكل صفائح حديد في منطقة الصبيحات، جرى التعامل معها وتفجيرها موقعيا، بحسب البيان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبوتان ناسفتان وجسم غريب.. حصاد العمليات الأمنية في 4 محافظات عراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.