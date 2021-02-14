أول سفير للإمارات في إسرائيل يؤدي اليمين أمام محمد بن راشد.. شاهد

أدى السفير محمد محمود آل خاجة، اليوم الأحد، اليمين القانونية كأول سفير للإمارات في إسرائيل، أمام الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء، حاكم دبي.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، صورة للسفير آل خاجة، وهو يؤدي اليمين القانونية، أمام الشيخ بن راشد.

وقبل أسابيع، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بمدينة فاس، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي نقل إلى الملك محمد السادس رسالة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال الاستقبال الملكي بحث تطور الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الأخوية، التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، والحرص المستمر على تعزيزها، وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين.

كما جدد خلال اللقاء التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت في الوقوف مع المملكة المغربية، ودعمها الكامل لسيادتها على منطقة الصحراء المغربية، وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي للمغرب على هذه المنطقة، مؤكدا أن العلاقات الإماراتية - المغربية تاريخية وراسخة.