فيروس خطير يظهر بأفريقيا من جديد .. الإيبولا يقتل 3 غينيين بشراسة ويصيب 4 آخرين

أعلنت غينيا رسميًا أنها تتعامل مجددا مع أزمة وباء "إيبولا" بعد وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل مؤخرا بسبب الفيروس، وإصابة أربعة آخرين، بالإسهال والقيء والنزيف بعد حضورهم لدفن ممرضة.

وقال مسؤولون في غينيا إن اللقاحات المطورة حديثًا سيتم الحصول عليها من خلال منظمة الصحة العالمية.

وبين عامي 2013 و 2016 توفي أكثر من 11000 شخص بسبب وباء الإيبولا في غرب إفريقيا، والذي بدأ في غينيا.

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لماذا يعد الإيبولا خطيرا ؟

أول حالة إيبولا مرتبطة بـ الخفافيش، واستجابة لهذا الوباء، الذي أصاب غينيا وجيرانها ليبيريا وسيراليون بشكل رئيسي، تمت تجربة العديد من اللقاحات، والتي تم استخدامها منذ ذلك الحين بنجاح لمكافحة تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ألفريد جورج كي-زيربو، من منظمة الصحة العالمية: إن المنظمة الدولية في حالة تأهب قصوى وهي على اتصال مع الشركة المصنعة للقاح لضمان توفير الجرعات اللازمة في أسرع وقت ممكن للمساعدة في المقاومة، وفقا لما نقله ممثل غينيا، حسب قوله.

وتمت تجربة لقاح الإيبولا لأول مرة على مدار أربعة أشهر في عام 2015 في غينيا . كما تم تطوير الأدوية التي يمكن أن تزيد من معدل بقاء المرضى على قيد الحياة في السنوات الأخيرة.

كيف بدأت هذه الجائحة في الانتشار؟

توفيت ممرضة كانت تعمل في مركز صحي في جويكي، بالقرب من مدينة نزيريكوري الجنوبية الشرقية، في 28 يناير، وعُقدت جنازتها بعد أربعة أيام.