دائرة الاشتباه تتسع.. قاضي التحقيقات في وفاة مارادونا يأمر بفحص هواتفه واتصالاته الأخيرة

أفادت صحيفة "ماركا دون" بأن قاضيا ارجنتينيا وافق على طلب الوصول إلى جهازي آيفون من طراز لاعب كرة القدم الراحل دييجو مارادونا مع اتساع نطاق التحقيق في وفاة الرياضي.

وسمح القاضي أورلاندو دياز للمدعين بفحص الأجهزة لمعرفة ما إذا كان رمز كرة القدم الارجنتيني الراحل والذي عانى من اعتلال صحته بشكل مقلق قبل وفاته، ومن المتوقع أن يكشف التحقيق أيضا عن هوية من كان مع مارادونا وعلى اتصال دائم به في الأيام التي سبقت وفاته.

وجاء هذا الإعلان مع إضافة ثلاثة أفراد آخرين إلى دائرة الاشتباه في التحقيق، وهما: عالم النفس كارلوس دياز الذي كان يعالج مارادونا من الاكتئاب والقلق، والممرضتان داهيانا مدريد وريكاردو ألميرون اللتان اعتنيتا به بعد الجراحة.

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وقال ألميرون بالفعل إنه غادر المنزل الذي كان ينام فيه مارادونا الساعة 6:30 صباحًا.

وقالت داهيانا مدريد إنها تفقدت اللاعبة في الصباح الباكر لكنها تراجعت فيما بعد عن أقوالها قائلة إنها طلبت منها أن تكذب من قبل شركة ميديدوم الطبية التي تعمل لديها.