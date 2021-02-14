عقيلة صالح: نجحنا في حقن الدماء وثبّتنا حقوق الأقاليم

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأحد، إن انتخاب مجلس رئاسي جديد نجح في حقن الدماء وتثبيت حقوق الأقاليم.



وأضاف صالح في تصريحات لوسائل إعلام ليبية: "تجميد دخل النفط لحين تولي حكومة جديدة توزيع الثروة بعدالة".

وتابع: "المسار السياسي الحالي هو نتاج مبادرتنا التي طرحت في أبريل 2020".

وكان صالح قد استقبل، ظهر اليوم، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، وذلك في إطار عدة لقاءات يعقدها الأخير مع مسئولين ليبيين، لبحث الترتيبات اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة.



وقال المكتب الإعلامي للمستشار عقيلة صالح في بيان له"مستشار صالح يستقبل المنفي في مقر إقامته بمدينة القبة لبحث مستجدات الوضع وعدة ملفات هامة".

ومن المقرر أن يعقد عدد من أعضاء مجلس النواب، غدًا الاثنين، جلسة تمهيدية بمدينة صبراتة، للتحضير للجلسة العامة، لاعتماد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

على صعيد آخر، دعا وزير الخارجية الفرنسي، أمس الأول الجمعة، إلى ضرورة رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشيرًا إلى دعم بلاده للجهود الدولية لإنهاء الأزمة السياسية، وإنهاء التدخل الأجنبي في هذا البلد.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية إن لودريان تباحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، بشأن سبل دعم الانتقال السياسي.