أمريكا: ندعم السعودية في الدفاع عن أراضيها.. وحل الأزمة في اليمن لن يكون عسكريا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة حريصة على الدفاع عن السعودية ودعمها في حماية أراضيها من الهجمات التي تتعرض ليها من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وأضاف مسئول للوزارة في تصريحات لقناة "العربية": "تشاور مع شركائنا في المنطقة لضمان الأمن والاستقرار، وحل الأزمة في اليمن لن يكون عسكريا".
وتابع: "نتعاون مع السعودية لحل أزمة اليمن سياسيا، حيث إن مبعوثنا لليمن يجري مباحثات لحل الأزمة على الصعيد السياسي، والضغط على الحوثيين لنزع فتيل الأزمة اليمنية".
واستطرد المسئول الأمريكي: "شراكتنا العسكرية مع السعودية وثيقة ومستمرة وبعيدون عن العودة للاتفاق مع إيران لعدم وفائها بالتزاماتها".
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