مطالبات بتسهيل زواج السعودي من اجنبية

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محمد سياف - ابو ظبي - تصدر هاشتاج “تسهيل زواج السعودي من اجنبية” علي موقع التواصل الاجتماعي “توتير” وأحدث تفاعلاً على نطاق واسع من قبل الناشطين والناشطات.

وكان هناك مؤيدون لفكرة زواج السعودي من غير السعوديات ومطالبين تسهيل عملية زواج السعودي من اجنبية، وعلى جانب آخر ظهر معارضون للفكرة.

وذكر مغرد فوائد الزواج من اجنبية وأوضح أنه يمثل تنوع الحوض الجيني الذي يؤدي إلى تدني الأمراض الوراثة ويزيد من فرص النمو الاقتصادي، وقال مغرد آخر “الرجل السعودي جميل، يستحق الزواج من جميلات”.

وعلى الجانب المعارض تقول سيدة سعودية “أن الأجنبية ملاك نازل من السماء وبدون عيوب والعيوب كلها في السعوديات” فيما علقت أخرى “مع السلامة بس ترى بنتك راح تتربى على طريقة أمها، ولا تبقى بكرة في المحاكم، وتدور على السفارات، عشان تدور على بنتك”.

ومن التغريدات أيضًا من يدافع عن المرأة السعودية ويقول “نبقى نحبهم، ولا نفكر بالزواج إلا بهم” مشددين على أهمية الزواج من المواطنات للحفاظ علي النسل السعودي والتركيبة الديموغرافية ومطالبين بالحث على الزواج وعدم الغلو في المهور حتى لا يعزف الشاب السعودي عن الزواج من محلية.

شروط زواج السعودي من اجنبية

وتشترط السعودية ضوابط من أجل الارتباط بغير السعوديات وهي أن يتجاوز مرتب الرجل السعودي 3 آلاف ريال وأن يكون يملك سكنا، إلا يقل عمر الزوج عن 35 عامًا ولا يتجاوز 70 عامًا. أما بالنسبة للفتاة الغير محلية أن يكون عمرها بداية من 17 عامًا، وأن يتم الزواج داخل المحاكم السعودية، فضلاً أن يقدم من يرغب الزواج من اجنبية طلب إلى الجهات المختصة بالموافقة على الزواج وينتظر الرد قبل الإقدام على الزواج .

ويمنع القانون السعودي مسؤولين الدولة ويشمل الوزراء والقادة العسكرين ذوات المناصب العليا الزواج من اجنبية فيما يسمح القانون الزواج من فتيات دول الخليج وهم على النحو الآتي البحرين، قطر، الإمارات، الكويت.