نماذج بنك التسليف وطريقة إنشاء حساب إلكتروني بالبنك ورابط تسجيل الدخول

بنك التسليف والادخار أو بنك التنمية الاجتماعية هو أحد البنوك الحكومية التي تسعى إلى تقديم الخدمات التمويلية والإدارية بهدف تيسير الأمور على المواطنين ومحاولة تسهيل أمور حياتهم من خلال تقديم القروض الشخصية والعقارية والأسرية، والجدير بالذكر أن جميع المعاملات بالبنك تخضع إلى أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن البنك يعمل دائماً على تقديم الكثير من التسهيلات في عمليات التسوية وسداد القروض للتيسير على عملاؤه، فالهدف الأساسي للبنك هو مساعدة فئة محدودي الدخل من المواطنين السعوديين على مواجهة أعباء الحياة المعيشية.

نماذج بنك التسليف والادخار:

كثيراً ما يبحث البعض عن نماذج بنك التسليف والتي يجب توافرها من أجل اكتمال الأوراق عند التقديم على أحد قروض البنك المتنوعة، فقد قمنا من خلال موقع ثقفني بتجميع هذه النماذج وتقديمها إليكم من خلال هذا المقال وهي كالتالي؛

أولاً/ نموذج كفالة شخصية.

ثانياً/ نموذج إقرار ذوي العصبة.

ثالثاً/ نموذج تعهد جهة عمل طالب القرض.

رابعاً/ نموذج طلب التقديم على قرض الأسرة ( للرجال).

خطوات تسجيل حساب إلكتروني في بنك التنمية الاجتماعية:

يمكنك التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية من خلال اتباع بضعة الخطوات التالية، والذي يمكنك من خلالة متابعة حسابك والاستعلام عن أقساط بنك التسليف، وغيرها العديد.

تسجيل الدخول من خلال نفاذ البوابة الإلكترونية الموحدة، باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك في أبشر.

ثم إدخال كود التحقق المرسل إليك على هاتفك المحمول.

ومن ثمة الدخول إلى تسجيل حساب جديد وإدخال كافة البيانات المطلوبة وهي كالتالي؛

رقم الهوية. تاريخ الميلاد. مكان إصدار الهوية. إدخال الرمز المرئي.

ليتم تحويلك إلى شاشة إدخال البيانات الأساسية ( الشخصية ) قم بملئها كاملة ثم ضع علامة صح أمام الإقرار.

ليتم إرسال رسالة تأكيد على جوالك، قم بحفظها.

ثم قم بإدخال كود التحق، وبذلك تكون قد أتممت إنشاء حسابك الإلكتروني بخطوات غاية في السهولة.