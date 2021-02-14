احذر.. إشارة على الشاشة تدل على أن هاتفك الذكي مراقب

تنتشر عمليات المراقبة والتجسس على الهواتف الذكية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وتعتمد الهواتف الذكية حالياً على نظامين أساسين هما نظام أندرويد من قبل Google ونظام هواتف أيفون IOS من قبل شركة Apple، وقد كشفت بعض التقارير الصحفية أن شركة أبل قد قامت ولأول مرة في هذا المجال بالتحرك للكشف عن أي عملية تجسس قد تحدث على هواتفها Iphone، وقد قالت الشركة ضمن حديثها أن خصوصية المستخدمين تعتبر أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وشركة آبل تعتبر هذا الحق هو جوهر وخلاصة جميع ما تقوم به.

شركة أبل تكافح عمليات التجسس في Iphone

حيث تتطور الشركة تقنية حديثة تسمح لجميع مستخدمي هواتف ومنتجات الشركة الإلكترونية أن يعرفوا من تلقاء أنفسهم إذا كانوا أحد ضحايا التجسس الإلكتروني أم لا، وما إذا كان هناك أحد الأشخاص أو الجهات تقوم بالتنصت عليهم سواء عبر كاميرا أيفون أو السماعات أم لا، وتسود العالم حالة من الذعر نتيجة تلك الأعمال الغير قانونية، والتي تعتمد بصورة أساسية على استخدام التطبيقات المقرصنة، فيقوم المستخدم بتحميله وتنزيله على هاتفه الذكي بإرادته الحرة، وبمجرد أن تتم تلك العملية يتحول الهاتف الذكي إلى آلة تسجيل وتنصت وتجسس.

تحديث جديد لمكافحة التجسس على هاتف أيفون

نشرت أحد الصحف البريطانية الشهيرة أن شركة أبل الشهيرة المنتجة لهواتف آيفون قد طرحت ضمن تحديثها الجديد لنظامها IOS ميزة جديدة تمكن النظام من اكتشاف أي عمليات تجسس على الهواتف الذكية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط لكن يرسل النظام تحذيرات عبر إظهار نقطة تحذير على شاشة الهاتف، لتنبه المستخدم أن أحد التطبيقات التي قام بتنصيبها قد قامت بتنشيط الكاميرا أو الميكروفون.

أكد التقرير الصحفي أن هذا التطوير التقني سوف يأتي عبر نظام التشغيل IOS 14، على أن تكون رسالة التحذير نقطة باللون الأخضر في الزاوية اليمني العليا من شاشة الهاتف عن تنشيط الكاميرا، أما في حالة تنشيط الميكروفون فإن رسالة التحذير سوف تكون نقطة باللون البرتقالي تظهر في نفس المكان السابق.

بعد أن تظهر لك رسالة التحذير تلك سوف تتجه مباشرة إلى مركز التحكم في هاتف Iphone الخاص بك، والذي يتيح لك رؤية المزيد من التفاصيل حول التطبيق الذي قام بتشغيل الكاميرا أو الميكروفون، وفي تلك الحالة يجب على المستخدم أن يراجع الإذونات التي قام لمنحها إلى هذا التطبيق، ويتيح له نظام IOS 14 التحكم الكامل في مدي وصول هذا التطبيق إلى الميكرفون أو الكاميرا، كما يمكنه حذف التطبيق بصورة نهائية في حالة الشك فيه أو القلق منه.

المخاطر الأمنية تتزايد على الهواتف الذكية

منذ ظهور الحاسب الآلي المنزلي لأول مرة وظهر معه الفيروس الخاص به، ويعمل هذا الفيروس على اختراق خصوصية مالك الحاسب، ومع انتشار الهواتف الذكية بصورة كبيرة خلال العقد الأخير اتجهت الأنظار نحو الهواتف الذكية، لذلك تعمل العديد من الجهات الأمنية على مواجهة تلك المخاطر التي تتزايد بصورة يومية.