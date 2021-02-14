دوت الخليج -

طيران العدوان يجدد غاراته على مأرب وصعدة

عاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة من الغارات الجوية على محافظتي مأرب وصعدة، فيما أصيب مواطن بقصف مدفعي سعودي استهدف مديرية منبه الحدودية.

.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ8 غارات مديريتي صرواح ومدغل بمأرب، و4 غارات على مديرية الظاهر بصعدة. طيران العدوان يجدد غاراته على مأرب وصعدةعاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة من الغارات الجوية على محافظتي مأرب وصعدة، فيما أصيب مواطن بقصف مدفعي سعودي استهدف مديرية منبه الحدودية.وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ8 غارات مديريتي صرواح ومدغل بمأرب، و4 غارات على مديرية الظاهر بصعدة. وأكد المصدر إصابة مواطن بجروح خطيرة جراء قصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية. وأشار المصدر إلى أن مديرية الظاهر الحدودية تعرضت لسلسلة غارات خلال الـ24 ساعة الماضية استهدفت ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، في ظل تحليق مستمر على المناطق الحدودية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : طيران العدوان يجدد غاراته على مأرب وصعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.